Зеленский указал на риски в случае перемирия во время Олимпиады и объяснил, почему Путину невыгоден диалог

Президент Украины Владимир Зеленский скептически высказался об идее ввести перемирие на фронте на время Олимпиады. По словам главы государства, это не эффективно с российским врагом, кроме того, оккупанты могут использовать режим тишины, чтобы на танках поближе подъехать к позициям Сил обороны, а затем начать наступление.

Соответствующее заявление Зеленский сделал 17 мая в ходе общения с журналистами. В частности, он напомнил, что перемирие на поле боя в Украине уже вводилось еще до полномасштабного вторжения.

"У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск – кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать поближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история", – сказал президент.

Также украинский лидер высказался на тему того, сколько еще может продолжаться война. В частности, он отметил, что сейчас российскому диктатору Владимиру Путину не интересен диалог о ее завершении.

"Путину не выгоден диалог со всем миром, потому что даже тот же Китай ему скажет: объясни захват территорий. Потому что Китай выступает за территориальную целостность любого государства", – сказал он.

Зеленский добавил: на сегодняшний день должна быть почва для того, чтобы Путин искал также выход из ситуации, поскольку сейчас глава Кремля не испытывает дискомфорта.

"Потому что – куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Насколько экономически нам будут помогать? Санкции дожмем – не дожмем? Трибунал будет – не будет? Надо ответить себе на каждый из этих вопросов. И каждый день работать и продвигаться по каждому из этих направлений", – заявил президент Украины.

Напомним, за год режима прекращения огня, действовавшего в 2020-2021 годах, по данным украинской делегации в ТЦК, на Донбассе погибли 45 украинских военных, 163 были ранены. В общей сложности было зафиксировано 1995 российских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA,