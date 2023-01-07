В России сделали циничное заявление о войне: уверяют, что соблюдают режим перемирия

В России цинично обвинили Украину в нарушении так называемого рождественского перемирия, которое 5 января объявил президент страны-агрессора Владимир Путин. При этом власти РФ утверждают, что оккупанты якобы соблюдают режим прекращения огня.

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Соответствующее заявление озвучили в министерстве обороны России. В частности, в сводке ведомства утверждается, что "объединенная группировка" войск РФ "с 12-ти часов по московскому времени 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения".

В то же время в минобороны РФ пожаловались, что "киевский режим" в течение суток продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Такие заявления были сделаны Москвой после жестоких российских ударов по украинским населенным пунктам. 6 января армия агрессора из артиллерии ударила по Бахмуту, вследствие чего два человека погибли, а еще 13 получили ранения.

Утром в тот же день оккупанты обстреляли пожарную часть в Херсоне – погиб один человек, четверо ранены. Также под вражеский огонь попали Курахово и Краматорск, несколько человек получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты сами признают, что бойкотируют указ Путина о перемирии. Кремлевские пропагандисты открыто пишут, что до армии РФ приказ, очевидно, "не дошел" и "парни насыпают как обычно".

Напомним, 5 января Путин объявил "рождественское перемирие" по всей линии боевых действий. В Офисе президента Украины в ответ заявили, что прекращение огня для РФ начнется только после освобождения всех оккупированных территорий.

А секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что захватчики не имеют никакого отношения к христианскому празднику.