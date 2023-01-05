Путін запроваджує "перемир'я" на 36 годин і закликає українську армію зробити те саме "щоб православні відствяткували Різдво".

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Така любов до православних у Путіна проявилася відразу після розмови з віжомим поборником християнства - Ердоганом.

По-перше радимо Путіну купити календар. Різдво насправді вже пройшло.

По-друге. Чомусь коли православні у Києві святкували новий рік, то Путін із штанців і свого броніка вистрибував, тільки б його сплюндрувати і зіпсувати свято. А тут раптом "треба нормально відсвяткувати". Так і сказав би "нема більше ракет, не можу зіпсувати ще і Різдво". Чесніше було б.

І по-третє. Перемир'я на свята, навіть релігійні, це величезне лицемірство. Тобто до свят і після свят можна вбивати, насилувати, влаштовувати геноцид. Але от на свята треба помолитися. І відпочити з благосними обличчамм. Це типове лмцемірство і заміна принципів і суті релігії на форму. Коли є ритуали, але немає сенсу. Як до війни багато українських корупціонерів на великодень вдягали вишиванку і перлися до московського патріархату із благосними пиками, наче вони не крали всі дні до цього.

Що означає пропозиція путіна? По-перше, що силушки вже нема. З липня Росія активізувала все і всіх щоб добитися зупинки вогню іфіксації здобутих результатів. І це ще один прояв. Який потім Путін буде використовувати, щоб роздати методички своїм агентам зі слова "дивіться, ми за мир, а це українці кровожерливи і хочуть крові християнських дітей". Чи допоможе це Путіну перетягнути громадську думку на Заході на свій бік? Навряд, але він все рівно спробує.

По-друге, це демонстрація товарищу Сі "Батя, я стараюсь". Але поки старається мало. І треба більше західних танків щоб він постарався по-справжньому. Тоді і буде справжній мир. А не лицемірна пропозиція "давайте вбивати вже після свят"