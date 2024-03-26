"Перезагрузка системы управления государством продолжается": Зеленский объяснил отставку Данилова и новые назначения. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова и новые назначения 26 марта. По словам главы государства, его переведут на другое направление, перезагрузка системы продолжается.
Об этом говорится в вечернем обращении президента к украинцам 26 марта. Он поблагодарил Данилова за работу. Зеленский добавил, что новым секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко.
"Он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые есть перед Советом нацбезопасности и обороны. Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко. У него есть соответствующий опыт", – проинформировал глава государства.
Президент выразил надежду на укрепление стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства.
"Укрепление Украины и обновление нашей государственной системы по всем направлениям будет продолжено", – пообещал Зеленский.
О возобновлении после обстрелов
Президент заверил, что восстановительные работы после российских обстрелов находятся на контроле. В частности, речь идет о ликвидации последствий в Харькове.
"Сегодня был соответствующий доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля. И я благодарен всем на местах, кто работает ради людей, кто без перерыва, круглосуточно делает все, что возможно, чтобы люди и предприятия были с электричеством, связью, транспортом – всеми теми основами жизни, которые нужны", – подчеркнул украинский лидер.
О ситуации на фронте
Президент поздравил нацгвардейцев с десятилетием создания силовой структуры. Также он отметил конкретные подразделения и конкретных воинов, заслуживающих особой, персональной благодарности за эффективные действия на фронте в это время:
– 1-я президентская бригада оперативного назначения – солдат Руслан Туранов и лейтенант Дмитрий Калин;
– 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии – солдат Владислав Романчук, старший солдат Егор Голубин, сержант Сергей Марышев;
– 4-я бригада оперативного назначения – солдат Артур Мизин и младший лейтенант Руслан Минченко;
– 5-я отдельная Слобожанская бригада – старший солдат Олег Шумов, сержант Богдан Кейчин и главный сержант Олег Мирошниченко;
– 12-я бригада спецназначения Нацгвардии – старший солдат Леонид Кубышковский и младшие сержанты Николай Галинский и Богдан Петриняк;
– 18-я Славянская бригада – сержант Руслан Хайменов, старший сержант Владислав Сорока и младший лейтенант Артем Голубенко.
Глава государства также отметил бойцов Центра специального назначения Нацгвардии "Омега". Он поблагодарил всех за защиту государства.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместо него СНБО возглавит руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
– Данилов подвел итоги работы почти за четыре с половиной года в этом органе. Он подчеркнул, что за все сделанное за время пребывания в СНБО ему не стыдно, а возможность работать на благо Украины в момент наибольшего испытания в новейшей истории он назвал честью.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!