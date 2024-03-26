'Перезагрузка системы управления государством продолжается': Зеленский объяснил отставку Данилова и новые назначения. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова и новые назначения 26 марта. По словам главы государства, его переведут на другое направление, перезагрузка системы продолжается.

Об этом говорится в вечернем обращении президента к украинцам 26 марта. Он поблагодарил Данилова за работу. Зеленский добавил, что новым секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко.

"Он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые есть перед Советом нацбезопасности и обороны. Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко. У него есть соответствующий опыт", – проинформировал глава государства.

Президент выразил надежду на укрепление стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства.

"Укрепление Украины и обновление нашей государственной системы по всем направлениям будет продолжено", – пообещал Зеленский.

О возобновлении после обстрелов

Президент заверил, что восстановительные работы после российских обстрелов находятся на контроле. В частности, речь идет о ликвидации последствий в Харькове.

"Сегодня был соответствующий доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля. И я благодарен всем на местах, кто работает ради людей, кто без перерыва, круглосуточно делает все, что возможно, чтобы люди и предприятия были с электричеством, связью, транспортом – всеми теми основами жизни, которые нужны", – подчеркнул украинский лидер.

О ситуации на фронте

Президент поздравил нацгвардейцев с десятилетием создания силовой структуры. Также он отметил конкретные подразделения и конкретных воинов, заслуживающих особой, персональной благодарности за эффективные действия на фронте в это время:

– 1-я президентская бригада оперативного назначения – солдат Руслан Туранов и лейтенант Дмитрий Калин;

– 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии – солдат Владислав Романчук, старший солдат Егор Голубин, сержант Сергей Марышев;

– 4-я бригада оперативного назначения – солдат Артур Мизин и младший лейтенант Руслан Минченко;

– 5-я отдельная Слобожанская бригада – старший солдат Олег Шумов, сержант Богдан Кейчин и главный сержант Олег Мирошниченко;

– 12-я бригада спецназначения Нацгвардии – старший солдат Леонид Кубышковский и младшие сержанты Николай Галинский и Богдан Петриняк;

– 18-я Славянская бригада – сержант Руслан Хайменов, старший сержант Владислав Сорока и младший лейтенант Артем Голубенко.

Глава государства также отметил бойцов Центра специального назначения Нацгвардии "Омега". Он поблагодарил всех за защиту государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместо него СНБО возглавит руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

– Данилов подвел итоги работы почти за четыре с половиной года в этом органе. Он подчеркнул, что за все сделанное за время пребывания в СНБО ему не стыдно, а возможность работать на благо Украины в момент наибольшего испытания в новейшей истории он назвал честью.