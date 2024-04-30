Пережил побои и истязание током: боец из Николаева после русского плена вернулся в службу в армии. Фото

Украинский боец из Николаева Иван Панкин после освобождения из российского плена, где он пережил побои и пытки, принял решение вернуться в военную службу. Сейчас он является бойцом 123 бригады Территориальной обороны.

Об этом воин сообщил в спецпроекте "Закаленные боями и солнцем"в эфире "Украинского радио. Николаев". Воин вступил в ряды ВСУ 26 февраля 2022 года.

Как рассказал боец, до 24 февраля 2022 года он не имел опыта военной службы и работал на разных предприятиях в Николаеве как специалист по тепло-вентиляционному оборудованию. Однако уже в первый день вторжения он принял решение вступить в армию. В составе 36-й отдельной бригады морской пехоты он участвовал в защите Мариуполя.

Вечером 26 февраля, когда военный только прибыл в Мариуполь в составе бригады, оккупанты нанесли авиаудар по городу.

"Бомбардировали Мариуполь непрерывно, за день на город бывало сбрасывали до ста авиабомб. Чем могли, украинские военные помогали гражданским", – сообщил он.

Иван рассказывает, что когда оккупанты захватывали город, они с его товарищами до последнего надеялись выбраться из вражеского окружение на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Однако 12 апреля 2022 года он попал в плен.

В плену, по словам военного, оккупанты постоянно избивали их, особенно в первые три месяца заключения. Также они использовали электрошок для истязания током. Воин рассказал, что в плену россияне пытались в первую очередь психологически сломать украинских воинов.

"Утром проверка и вечером. И только думаешь, прилетит тебе сегодня или нет. В течение трех месяцев каждый день. Постоянно: "Вы фашисты, вы нацисты". Очень тяжело. Поддерживали друг друга, потому что в такой обстановке очень тяжело выдержать это все", – рассказал Иван.

В Украину Иван Панкин вернулся 16 февраля 2023 года. По его словам, он находился в СИЗО Вязьмы Смоленской области, когда узнал об обмене.

Как только попал на родную землю, сразу же позвонил по телефону своей матери. Иван упоминает, что во время разговора они оба плакали от радости.

Полгода реабилитации после плена, поддержка семьи, друзей и знакомых дались в знаки воину. И уже летом 2023 года он снова решил присоединиться к 123-й бригаде Территориальной обороны. В настоящее время он ведет службу на Херсонском направлении. После войны он намерен начать свой собственный бизнес.

Ранее командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса выступил против демобилизации до конца войны. Военный считает, что гораздо важнее получить возможность чаще проводить ротации для восстановления боеспособности подразделений ВСУ.

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