'Пережить эту встречу россияне не смогли': в Нацгвардии показали, как уничтожают оккупантов и их вооружение. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать врага и его техники. Бойцы Нацгвардии показали, как экипажи FPV-беспилотников эффективно применяют разведданные для успешных атак на позиции российских оккупантов.

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Соответствующее видео показала пресс-служба командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко. Рота аэроразведки "Кондор" бригады Национальной гвардии "Буревой" использовала полученные разведданные для удара по позиции захватчиков.

Эта операция оказалась смертельной для российских военных.

"FPV экипаж роты аэроразведки "Кондор" бригады Национальной гвардии "Буревой" воспользовался разведданными и посетил FPV позицию российских оккупантов. Пережить эту встречу россияне не смогли", – отметил Пивненко.

Кроме того, экипаж батальона "Хорив" успешно отработал по полевому составу боеприпасов (БК) противника. В результате этой операции были уничтожены одноразовые гранатометы и выстрелы в противотанковые ракетные установки (ПТУР), что значительно ослабило возможности вражеской пехоты подавлять украинские позиции.

Напомним, ранее в сети показали видео, как бывшие заключенные украинцы зачистили вражескую посадку в Донецкой области. Воины специального батальона "Шквал" 47 отдельной механизированной бригады десантировались и выбили россиян на Покровском направлении. На видео видна зачистка вражеской посадки экипажами БМП Bradley.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, среднесуточные потери армии РФ в Украине в мае и июне выросли до рекордных 1262 и 1163 убитыми и ранеными соответственно. Это стало самыми высокими показателями за все время полномасштабной войны.

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