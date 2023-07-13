Военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен выложил краткий анализ текущего состояния и перспектив украинского контрнаступления:

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– Украинское наступление идет не так быстро, как многие надеялись. Возможно даже, что оно идет не так быстро, как надеялись сами украинцы, однако это не означает, что позднее этим летом они не смогут добиться успеха.

– Русские пробуют перехватить инициативу на некоторых направлениях, например, атакуя в Луганской области, однако все эти атаки не привели к хоть сколько-небудь значительным изменениям линии фронта. Украина атакует на трех направлениях – от Орехова, Великой Новоселки и Бахмута. От Орехова наиболее вероятной целью является Токмак – важный логистический пункт. Хотя до него еще далеко, при прорыве российской обороны дела пойдут куда быстрее. Срезанный выступ близ Великой Новоселки также довольно значим, цель этого направления схожа с наступлением от Орехова – перерезать логистические пути ВС РФ между Донецкой областью и Крымом.

– Однако в Бахмуте ситуация отличается – там нет мощных линий укреплений. Наступление ВСУ на флангах может заставить оккупантов убраться из Бахмута под угрозой окружения, что будет иметь огромный психологический эффект на них, учитывая, как они раструбили битву за город в своей пропаганде. Битва за Бахмут важна также и тем, что оттягивает российские резервы с других направлений, а также с психологической точки зрения, показывая как внутренней, так и иностранной аудитории способность ВСУ побеждать.

– Нельзя исключать форсирование Днепра украинскими бойцами. Это создаст огромные проблемы для ВС РФ, которым будет крайне сложно отбиваться от одновременных атак в Запорожской и Херсонской областях.

– Украина получила много западной военной техники для маневренной войны, а не войны на истощение, и расчет Запада был на быстрый прорыв российской обороны. Однако были допущены две серьезные ошибки. Первая заключалась в недооценке русских – после всех их предыдущих глупостей многие на Западе считали, что стоит только дать ВСУ достаточно западной военной техники и посыпать сверху доктриной НАТО, то победа будет одержана сама собой. Вторая ошибка – нельзя сказать, что страны НАТО сами ведут исключительно маневренную войну, а не войну на истощение. Перед маневренной войной в любом случае необходимо ослабить линии обороны противника – а на Западе этим занимается авиация, завоевывающая превосходство в воздухе и уничтожающая наземные цели. При передаче военной технике ВСУ про эту часть истощения с воздуха забыли.

– Поскольку российская линия обороны слишком мощная, чтобы прорвать ее маневром без предварительного истощения, ВСУ начали использовать тактику ограниченного продвижения пехотными группами при мощной контрбатарейной борьбе. Но после того как ВС РФ понесут достаточно потерь – можно будет попробовать опять прорвать их оборону маневром, при том что большая часть западной техники еще не была задействована.

– У Украины истощением сил противника занимается артиллерия, а не авиация. К счастью, западные лидеры начали лучше понимать, какая титаническая задача лежит перед ВСУ, действующими с ограниченным количеством самолетов. И тут очень полезными станут кассетные боеприпасы – это единственный способ быстро увеличить огневые возможности Украины для быстрого успеха.

– Можно ожидать, что после того, как российскую артиллерию достаточно ослабят, ВСУ начнут переключаться на российскую пехоту. Для этой цели кассетные боеприпасы подходят идеально – при помощи них артиллерия выбивает пехоту из окопов значительно меньшим количеством выстрелов, чем при использовании обычных снарядов. После этой, следующей фазы истощения можно будет опять пробовать вести маневренную войну. Выполнение украинского плана займет время, но у украинцев оно есть.