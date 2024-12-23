Первое подразделение уже в Украине: посол Боднар сказал, когда следующие добровольцы Украинского легиона отправятся на обучение в Польшу

В Украину уже отправлено первое подразделение Украинского легиона. Его формируют в Польше. Впрочем, количество военных, составивших это подразделение, пока не разглашается.

Видео дня

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире Радио Свобода. Он добавил, что там военнослужащие продолжат обучение.

По словам дипломата, 10 января 2025 года следующие добровольцы подпишут контракты с Вооруженными силами Украины и отправятся на полигон в Польше на обучение.

"Это действительно история успеха, из которой пробуют делать некоторые политики или и российская пропаганда негативный факт. Процесс, конечно, мы бы хотели, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступной у всех странах ЕС, а возможно и за океаном", – сказал Боднар.

Он также рассказал, что стимулировать людей для вступления в легион можно только добровольным поощрением, потому что это совершенно добровольное подразделение.

"Наши граждане, которые к нему приглашаются, убежден, будут иметь соответствующую сатисфакцию по хорошей подготовке", – отметил дипломат.

Дипломат добавил, что обучение первых добровольцев-легионеров продолжится на украинских полигонах.

Ранее стало известно о том, что в Украинский легион, который формируется из украинцев на территории Польши, уже подано более тысячи заявлений. В настоящее время документы рассматривает специальная комиссия, созданная Министерством обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года первая группа добровольцев Украинского легиона приняла военную присягу на верность украинскому народу. Это произошло на базе одного из учебно-тренировочных центров вооруженных сил Польши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!