Первые добровольцы Украинского легиона в Польше приняли военную присягу. Фото

В субботу, 16 ноября, первая группа добровольцев Украинского легиона принесла военную присягу на верность украинскому народу. Это произошло на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести, заявил представитель командования легиона Петр Горкуша.

"Принятие присяги – это одно из важнейших и самых торжественных событий в жизни военнослужащего. Для добровольцев легиона это мгновение особое, ведь их решение стать на защиту Украины является сознательным и решительным", – сказал он.

В Минобороны добавили, что в настоящее время военнослужащие начали интенсивный курс подготовки. Он включает огневую подготовку (в частности, элементы CQB – Close-quarters battle), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие необходимые дисциплины.

Тренировки для бойцов легиона проводят опытные польские инструкторы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Польше формируют новое добровольческое военное подразделение из украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны в борьбе с российским агрессором. Речь идет об Украинском легионе, для участия в котором уже записалось несколько тысяч человек.

– Создание в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев предусмотрено Соглашением о гарантиях безопасности, которое было подписано между Киевом и Варшавой.

– Впоследствии выяснилось, что количество украинцев, изъявивших желание присоединиться к легиону, оказалось очень незначительным. Варшава была готова начать обучение уже с 1 сентября, но добровольцев тогда было недостаточно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!