Первые добровольцы Украинского легиона в Польше приняли военную присягу. Фото
В субботу, 16 ноября, первая группа добровольцев Украинского легиона принесла военную присягу на верность украинскому народу. Это произошло на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести, заявил представитель командования легиона Петр Горкуша.
"Принятие присяги – это одно из важнейших и самых торжественных событий в жизни военнослужащего. Для добровольцев легиона это мгновение особое, ведь их решение стать на защиту Украины является сознательным и решительным", – сказал он.
В Минобороны добавили, что в настоящее время военнослужащие начали интенсивный курс подготовки. Он включает огневую подготовку (в частности, элементы CQB – Close-quarters battle), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие необходимые дисциплины.
Тренировки для бойцов легиона проводят опытные польские инструкторы.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В Польше формируют новое добровольческое военное подразделение из украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны в борьбе с российским агрессором. Речь идет об Украинском легионе, для участия в котором уже записалось несколько тысяч человек.
– Создание в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев предусмотрено Соглашением о гарантиях безопасности, которое было подписано между Киевом и Варшавой.
– Впоследствии выяснилось, что количество украинцев, изъявивших желание присоединиться к легиону, оказалось очень незначительным. Варшава была готова начать обучение уже с 1 сентября, но добровольцев тогда было недостаточно.
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