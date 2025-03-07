Первые добровольцы по программе "Контракт 18-24" уже получили выплаты: в Генштабе показали видео с защитниками
Добровольцы, которые присоединились к военной службе по программе "Контракт 18-24" уже получили первые выплаты. Проект предоставляет молодым людям боевые навыки и знания, а также социальные гарантии.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. После года службы военные смогут выехать за границу.
"Этот проект о достойном финансовом вознаграждении, профессиональной боевой подготовке по стандартам НАТО, социальных гарантиях, которых не дает ни одна гражданская профессия. А также после года службы сможете выехать за границу, получить высшее образование бесплатно и взять ипотеку под 0%", – говорится в сообщении.
Добровольцы, проходящие сейчас подготовку по программе "Контракт 18-14" подтвердили, что получили выплаты.
"Деньги потрачу в первую очередь на свою амуницию и защиту, второе – автомобиль, чтобы с ребятами на позиции подъехать или что-то перевезти. Ну и помощь родителям", – сказал военный Виктор.
"Деньги не были основной мотивацией, я знал, куда я иду и что меня ждет", – рассказал доброволец Максим.
Следует отметить, что проект "Контракт 18-24" стартовал с 11 февраля. Он направлен для молодежи возрастной категории 18-24 лет, которая готова добровольно присоединиться к ВСУ на один год.
Что предлагает программа:
– выплату 1 000 000 гривен (из которых 200 000 грн – сразу, а остальные – двумя частями в течение службы);
– ежемесячное (т.е. дополнительное) денежное довольствие – до 120 000 гривен;
– возможность воспользоваться "нулевой" ипотекой;
– обучение за государственный счет;
– бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование;
– право на выезд за границу после года службы;
– гарантированное освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.
Как сообщал OBOZ.UA, чтобы присоединиться к проекту нужно подать заявку через цифровые приложения Минобороны. В частности, таким приложением является "Резерв+". Там также можно узнать о военной части, которая заинтересовала, условиях службы и деталях контракта.
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