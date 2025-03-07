Первые добровольцы по программе 'Контракт 18-24' уже получили выплаты: в Генштабе показали видео с защитниками

Добровольцы, которые присоединились к военной службе по программе "Контракт 18-24" уже получили первые выплаты. Проект предоставляет молодым людям боевые навыки и знания, а также социальные гарантии.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. После года службы военные смогут выехать за границу.

"Этот проект о достойном финансовом вознаграждении, профессиональной боевой подготовке по стандартам НАТО, социальных гарантиях, которых не дает ни одна гражданская профессия. А также после года службы сможете выехать за границу, получить высшее образование бесплатно и взять ипотеку под 0%", – говорится в сообщении.

Добровольцы, проходящие сейчас подготовку по программе "Контракт 18-14" подтвердили, что получили выплаты.

"Деньги потрачу в первую очередь на свою амуницию и защиту, второе – автомобиль, чтобы с ребятами на позиции подъехать или что-то перевезти. Ну и помощь родителям", – сказал военный Виктор.

"Деньги не были основной мотивацией, я знал, куда я иду и что меня ждет", – рассказал доброволец Максим.

Следует отметить, что проект "Контракт 18-24" стартовал с 11 февраля. Он направлен для молодежи возрастной категории 18-24 лет, которая готова добровольно присоединиться к ВСУ на один год.

Что предлагает программа:

– выплату 1 000 000 гривен (из которых 200 000 грн – сразу, а остальные – двумя частями в течение службы);

– ежемесячное (т.е. дополнительное) денежное довольствие – до 120 000 гривен;

– возможность воспользоваться "нулевой" ипотекой;

– обучение за государственный счет;

– бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование;

– право на выезд за границу после года службы;

– гарантированное освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы присоединиться к проекту нужно подать заявку через цифровые приложения Минобороны. В частности, таким приложением является "Резерв+". Там также можно узнать о военной части, которая заинтересовала, условиях службы и деталях контракта.

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