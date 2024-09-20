Первые украинские пилоты завершили подготовку на самолетах Alphajet во Франции. Фото

Франция завершила подготовку первой группы украинских летчиков на реактивных штурмовиках Alphajet. После окончания обучения они должны отправиться в учебный центр в Румынии.

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О завершении учения 20 сентября сообщили Вооруженные силы Франции. Также было опубликовано фото "выпуска" украинских пилотов.

В ВС Франции заявили о решительной поддержке военных усилий Украины.

"Франция только что завершила подготовку первого класса украинских пилотов на Alphajet", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что центр Воздушно-космических сил Франции готовит пилотов для удовлетворения оперативных потребностей Минобороны Украины с марта 2024 года.

Напомним, ПКС Франции обязались за два года обучить 26 украинских пилотов. По данным СМИ, с марта учились десять пилотов.

Часть из них никогда не летала, у других был опыт полетов на учебно-тренировочных самолетах L-39 Albatros.

После нескольких месяцев подготовки в Великобритании, в частности, для изучения английского языка, в марте этого года группа летчиков прибыла во Францию, где начала теоретическую и практическую подготовку.

Для летной подготовки пилотов используются переданные Бельгией модифицированные реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet, оснащенные приборной панелью, имитирующей аналогичную в американских истребителях F-16.

Для обеспечения надлежащей эксплуатации этих самолетов и начала учебных полетов ПКС Франции пришлось в момент остановить процесс выведения их из эксплуатации.

После окончания учебы украинские летчики должны были отправиться в учебный центр в Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз должен выделить Франции 300 млн. евро из доходов от замороженных активов РФ на приобретение вооружения во французской промышленности для армии Украины.

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