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Первые украинские пилоты завершили подготовку на самолетах Alphajet во Франции. Фото

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,8 т.
Первые украинские пилоты завершили подготовку на самолетах Alphajet во Франции. Фото

Франция завершила подготовку первой группы украинских летчиков на реактивных штурмовиках Alphajet. После окончания обучения они должны отправиться в учебный центр в Румынии.

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О завершении учения 20 сентября сообщили Вооруженные силы Франции. Также было опубликовано фото "выпуска" украинских пилотов.

Первые украинские пилоты завершили подготовку на самолетах Alphajet во Франции. Фото

В ВС Франции заявили о решительной поддержке военных усилий Украины.

"Франция только что завершила подготовку первого класса украинских пилотов на Alphajet", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что центр Воздушно-космических сил Франции готовит пилотов для удовлетворения оперативных потребностей Минобороны Украины с марта 2024 года.

Первые украинские пилоты завершили подготовку на самолетах Alphajet во Франции. Фото

Напомним, ПКС Франции обязались за два года обучить 26 украинских пилотов. По данным СМИ, с марта учились десять пилотов.

Часть из них никогда не летала, у других был опыт полетов на учебно-тренировочных самолетах L-39 Albatros.

После нескольких месяцев подготовки в Великобритании, в частности, для изучения английского языка, в марте этого года группа летчиков прибыла во Францию, где начала теоретическую и практическую подготовку.

Первые украинские пилоты завершили подготовку на самолетах Alphajet во Франции. Фото

Для летной подготовки пилотов используются переданные Бельгией модифицированные реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet, оснащенные приборной панелью, имитирующей аналогичную в американских истребителях F-16.

Для обеспечения надлежащей эксплуатации этих самолетов и начала учебных полетов ПКС Франции пришлось в момент остановить процесс выведения их из эксплуатации.

После окончания учебы украинские летчики должны были отправиться в учебный центр в Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз должен выделить Франции 300 млн. евро из доходов от замороженных активов РФ на приобретение вооружения во французской промышленности для армии Украины.

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