'Песик Путина тявкает на Украину': Bild разгромил бред Медведева и указал на неспособность ясно мыслить

Чем хуже у России идут дела на поле боя в Украине, тем громче кричат о грядущей победе РФ российские пропагандисты. Особенно усердствует в этом экс-президент РФ Дмитрий Медведев, который фонтанирует феерическими постами, преисполненными злобы, оскорблений и угроз как в адрес Украины, так и ее западных партнеров.

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В немецком издании Вild потеряли терпение и разобрали последние посты Медведева, где он заявляет, что Украина должна быть уничтожена, а по Германии Россия якобы нанесет ядерный удар. При этом заместителя председателя Совета безопасности РФ в Вild метко назвали маленьким песиком президента России Владимира Путина, которая периодически истошно лает.

"Чем хуже для России идет украинская война, тем увереннее кремлевская пропаганда в победе... Домашняя собачка Путина Дмитрий Медведев снова лает и рычит в Twitter. В очень длинном тексте на сервисе коротких сообщений экс-президент России рассуждает, почему Украина должна быть обречена", – пишет издание.

Прочитав очередной "шедевр" Медведева, в Вild заметили в нем острое противоречие. Так, экс-президент РФ утверждает, Что Украина исчезнет, поскольку она якобы никому не нужна.

Также он уверяет, что Европа поддержала Украину исключительно из-за давления США. При этом поставки оружия и выделение финансов для Украины, по его словам, ввергли европейские страны в "финансово-политический ад".

В итоге Медведев приходит к выводу, что украинцы — это "кровососущие паразиты", сосущие "дряхлую, пораженную артритом шею" ЕС.

"Но тут же сам себе противоречит: Потому что Украина и США была бы не нужна. За помощью стоит "пиар-кампания" "политических болтунов". Большинство американцев даже не могли найти страну на карте. Медведев не объясняет, почему президент США Джо Байден все же должен заставлять Европу поддерживать Украину", – пишет Вild.

В то же время автор статьи обращает внимание на утверждение Медведева, что России Украина тоже якобы не нужна. В его мозгу это государство представляет из себя "Малороссию", которую Медведев видит как "истрепанное, рваное, взлохмаченное и засаленное лоскутное одеяло" искусственно подогнанных территорий. При этом Медведев мечтает о Российской империи. "Нижняя Украина нам не нужна. Нам нужна великая, возвышающаяся Россия".

"Поразительно, насколько запутанным и сильно нагруженным жаргоном стал язык Медведева – как будто он с трудом мог ясно мыслить. Например, бывший премьер-министр охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как "арлекино в майке цвета хаки", который будет использовать свою "банду вороватых нацистских клоунов" для хранения украденных у Запада денег на офшорных счетах", – пишет Вild.

Также не осталась незамеченной в Германии угроза Медведева нанесением ударов по Берлину из-за заявления немецких властей о готовности выполнить ордер на арест Путина в случае, если он приедет на территорию страны. Для немецких журналистов очевидно: речь идет об угрозах ядерным ударом.

"После того как в конце марта Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) выдал ордер на арест его близкого друга Владимира Путина за военные преступления , Медведев пригрозил: любая попытка его ареста за границей будет "объявлением войны". Если на Путина наденут наручники во время визита в Германию, Россия даже "направит все наши средства, ракеты и прочее, в Бундестаг, Канцелярию и так далее". К Медведеву, похоже, применимо следующее: собаки лают…", – резюмировал автор статьи.

Напомним, ранее сообщалось, что Медведев размечтался об исчезновении Украины с планеты. Он заявил, что в 1991 году Украиной "назвали кусочки России". Наше государство, по его мнению, никому не нужно, поэтому оно должно быть уничтожено.

Текст традиционно густо усыпан упоминаниями "нацистов" и уведомляет, что западные партнеры Украины якобы "устали" поддерживать нашу страну в борьбе с российскими оккупантами.

Также зампред Совбеза РФ вновь принялся оскорблять западных политиков, в частности, назвал президента США Джо Байдена "маразматиком". По его мнению, американцы якобы страдают от того, что поддерживают Украину и "даже не покажут страну на карте".

Также Медведев выдал, что наша страна – это якобы "исконно русские земли", а граждане Украины "подвергаются издевательствам со стороны нацистского киевского режима".

Агрессор выдал, что, убивая и насилуя мирных жителей, разрушая населенные пункты и инфраструктуру, Россия якобы "защищает население Украины".