'Никому не нужна': Медведев размечтался об исчезновении Украины с планеты

У одиозного российского политика Дмитрия Медведеве случился очередной приступ украинофобии. На этот раз заместитель председателя Совбеза России размечтался об исчезновении нашей страны с планеты.

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Неадекват выдал бред, что в 1991 году Украиной "назвали кусочки России". Своими больными рассуждениями Медведев поделился в российской социальной сети.

Полет фантазии Медведева ограничился традиционными для российской пропаганды упоминаниями "нацистов" и что западные партнеры Украины якобы "устали" поддерживать нашу страну в борьбе с российскими оккупантами.

Также зампред Совбеза РФ вновь принялся оскорблять западных политиков, в частности, назвал президента США Джо Байдена "маразматиком". При этом Медведев выдумал, что американцы якобы страдают от того, что поддерживают Украину и "даже не покажут страну на карте".

Медведев в очередной раз подтвердил захватнические и агрессивные цели России по отношению к Украине. В который раз он выдал, что наша страна – это якобы "исконно русские земли", а граждане Украины "подвергаются издевательствам со стороны нацистского киевского режима".

Агрессор цинично выдал, что, убивая и насилуя мирных жителей, разрушая населенные пункты и инфраструктуру, Россия якобы "защищает население Украины".

Напомним, Медведев в очередной раз стал жертвой весеннего обострения. Он взорвался новыми оскорблениями в адрес Украины и ее властей из-за расторжения договора аренды между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и УПЦ МП, экстравагантный российский чиновник взялся грозить украинскому руководству "судом божьим".

Ранее Медведев заявил, что Россия будет убивать "миротворцев НАТО" в Украине. Информация об обсуждении на Западе идеи отправки в Украину миротворческого контингента вызвала у зампредседателя Совбеза РФ настоящую истерику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведев пожаловался, что Россия оказалась в абсолютной изоляции и без союзников после того, как развязала войну в Украине. Политик выдал, что такая ситуация для страны-террориста "уникальная".

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