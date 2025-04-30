Песков увидел в Украине 'нацистов с факелами' и заявил, что у Путина не было выбора кроме войны

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков повторил традиционный для Кремля нарратив о "нацистах" в Украине. По его словам, Запад закрывает глаза на то, что в Украине "ходят нацисты с зажженными факелами", поэтому у РФ не было другого варианта, кроме как начать войну.

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Также рупор Кремля добавил, что все решения диктатора Путина по "спецоперации" правильны. Об этом Песков заявил на марафоне "Знание. Первые", пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

По мнению Пескова, в Украине "нацисты стали пытаться оказывать влияние на действующую власть". Он заявил, что Россия не могла не отреагировать, поэтому начала войну против соседней страны.

"Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. Эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. И мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что он должен был сделать", – заявил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что все решения российского диктатора по проведению "специальной военной операции" правильны. Напоследок своего выступления Песков размечтался, что РФ одержит победу в войне против Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что вообще такое денацификация, почему она появилась в украинско-российском дискурсе, и задавался вопросос, а не стоит ли самим россиянам проверить свое рыльце в зеркале.

Напомним, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз разразился угрозами в адрес Украины и других европейских государств. По его словам, Украиной якобы управляет "неонацистский режим".

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