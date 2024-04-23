'Петриотов' нет: Латвия готова передать Украине ПВО малой дальности

У Латвии нет комплексов Patriot, но она хочет внести вклад в украинскую противовоздушную оборону. Рига готова передать Киеву систему ПВО малой дальности, таким образом, поддерживая настоятельную необходимость продления военной помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Его заявление распространил сайт ЕС.

По словам чиновника, есть страны, у которых есть системы Patriot, и есть страны, в которых их нет, однако они могут предоставить Украине другие системы ПВО.

"Но речь идет не только о системах Patriot. Они, конечно, очень важны, это также подчеркнули наши украинские партнеры. Но если мы говорим о противовоздушной обороне, то это достаточно широкий спектр различных систем ПВО", – сказал Спрудс.

Министр подчеркнул, что его страна готова внести вклад в украинскую противовоздушную оборону.

"Мы говорим о многоуровневом подходе, так что, конечно, это будет ПВО малой дальности", – отметил латвийский министр.

Андрис Спрудс также напомнил, что его страна подписала с украинской стороной соглашение о обязательствах по безопасности.

Также в прошлом году Латвия активно обучала украинских солдат, 4000, и обязалась сделать это в этом году.

Кроме того, Латвия возглавляет коалицию беспилотников, коалицию возможностей в формате "Рамштайн".

Как сообщал OBOZ.UA, Польша не сможет передать Украине Patriot, поскольку не имеет для этого резервов. В то же время, Варшава будет помогать Киеву другими видами вооружения для защиты от российских воздушных атак.

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