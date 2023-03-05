Пикник на обочине завершился фатально: украинский танк уничтожил группу российских военных. Видео

Украинские защитники неустанно продолжают уничтожать российских оккупантов. Армия страны-агрессора терпит потери каждый день. Ликвидация захватчиков происходит целыми группами.

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Об этом свидетельствует очередной видео, на котором показана успешная работа бойцов Вооруженных сил Украины. В частности, в Telegram опубликованы кадры уничтожения группы оккупантом танком (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что танк батальона К-2 54-й ОМБр ликвидировал группу российских оккупантов, базирующихся в Луганской области. Военные преступники РФ устроили "пикник", однако он оказался для них фатальным.

На эпичном видео показано, как захватчики бегут впереди украинской бронетехники, которая успешно уничтожает их один за другим. Все это происходит на одной из полевых дорог.

В итоге выжить не удалось ни одному из оккупантов. Армия Украины провела точную операцию по "демилитаризации" ВС РФ.

Как известно, за предыдущие сутки воины ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов, к утру 4 марта общие безвозвратные потери оккупационной армии РФ в живой силе достигли 152 тысяч.

Кроме того, 3 марта защитники Украины уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34. Интересно, что произошло это над оккупированным с 2014 года городом Енакиево Донецкой области. Поскольку оттуда до линии фронта почти 30 км, сначала российские захватчики предположили, что самолет был сбит в результате "дружественного огня" российской ПВО.

В Воздушных силах заявили, что один из пилотов вражеского Су-34 погиб сразу, второй находился в тяжелом состоянии. Между тем, пока оккупационная "власть" уверяет, что оба пилота живы, в провоенных российских пабликах уже к вечеру постили фото с Су-34 и подписями типа "Вечного полета, братья".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины показали, как взорвали заминированное здание, в которое вошла пехота РФ. Эпичный взрыв уничтожил много захватчиков.

А под Бахмутом украинские бойцы-пограничники из артиллерии уничтожили 25 российских штурмовиков. Это стало возможным в результате плодотворного сотрудничества с аэроразведкой.