Писториус оценил вероятность отправки немецких военных в Украину

Германия не планирует отправлять свои войска на территорию Украины. Такого мнения придерживается министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Соответствующий вопрос представитель немецкого правительства прокомментировал в среду, 5 июня, во время правительственных слушаний в Бундестаге. Об этом пишет Deutsche Welle.

Депутат правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Рюдигер Лукассен спросил, знает ли правительство ФРГ о дебатах по этому поводу в Европейском Союзе и Франции, и рассматривает ли Берлин возможность отправки немецких военных в Украину.

"Ответы на ваши вопросы – нет и нет", – сказал Писториус.

Во время мероприятия он заявил, что Германии необходимо уделять больше внимания развитию своей армии из-за российской угрозы.

"Мы должны быть готовы к войне до 2029 года. Мы должны обеспечить сдерживание, чтобы предотвратить худшее", – считает глава МО страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал разрешение для ВСУ применять немецкое оружие для ударов по военным целям в России. По его словам, речь идет исключительно о возможности для украинских сил защитить регион и второй по величине город страны – Харьков.

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