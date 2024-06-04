Шольц заявил, что удары немецким оружием по России не угрожают эскалацией

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение немецкого правительства о разрешении для Украины на применение немецких вооружений для ударов по военным целям на территории РФ, граничащей с Харьковщиной. По его словам, речь идет исключительно о возможности для украинских сил защитить регион и второй по величине город Украины – Харьков.

Следовательно, канцлер ФРГ не видит в таком разрешении предпосылок для эскалации. Об этом Шольц заявил 3 июня в эфире радиостанции Antenne Bayern, пишет DW.

Он подчеркнул, что не считает, что применение западных вооружений, в частности, немецкого производства по военным целям на территории РФ, приведет к эскалации.

"Как сказал президент США – речь идет только о возможности защитить большой город, например, Харьков", – отметил Шольц.

Он пояснил, что решение о ослаблении ограничений на применение германских вооружений для ударов по территории РФ принималось в результате сотрудничества с "друзьями и союзниками" Германии. В то же время федеральный канцлер подчеркнул, что давления с целью убедить его принять решения, которые были бы "неправильными и несвоевременными", не было.

О решении разрешить Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, граничащей с Харьковщиной, в правительстве ФРГ объявили 31 мая. Это решение чиновники объяснили увеличением количества атак армии России по этому региону. Их, акцентировали внимание в правительстве ФРГ, "готовили, координировали и осуществляли" с позиций в российском приграничье.

"Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений", – подчеркивал в своем выступлении официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт.

С аналогичными заявлениями по послаблению установленных ограничений выступили также США и ряд других стран Запада. В Москве на это отреагировали очередной порцией угроз: мол, применение западных вооружений для ударов по территории РФ будут иметь "роковые последствия".

Напомним, ранее издание NYT опубликовало материал, посвященный тому, как Россия устраивает диверсии в Европе, чтобы сорвать поставки вооружений для Украины.

И такие усилия вполне ясны. Ведь, как считают в разведке Эстонии, поставки западных вооружений помогли снизить темп наступления России.