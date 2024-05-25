Поставки Украине вооружения от Запада помогли снизить темп наступления России – Генштаб Эстонии

Поставки нового вооружения и боеприпасов для Сил оборони Украины от Запада уже начинают оказывать эффект на фронте. По этой причине российская армия за последнюю неделю не достигла успехов ни на одном направлении на поле боя.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Эстонии в пятницу, 24 мая, передает издание ERR. Однако, как отмечается, армия России продолжает ожесточенные обстрелы населения Украины и ее объекты.

В частности эстонские военные пишут, что темп наступления российских войск на Харьковском направлении падает. Россия продолжает укреплять северный берег реки Волчья около населенного пункта Волчанск и увеличивать свое присутствие в так называемой "буферной зоне".

При этом в Эстонии предполагают, что из-за наращивания своих сил на границе оккупанты могут попытаться "расширить своих наступательные действия" на другие приграничные районы.

Что касается Донецкой области, то там продолжаются бои на Покровском направлении без существенных тактических изменений.

Кроме того, украинские Вооруженные силы держат оборону в районе Работино в Запорожской области, а также удерживают плацдарм на левом берегу Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина уже получила военную технику, оборудование и боеприпасы из двух предыдущих пакетов помощи от Штатов, выделенных по президентским полномочиям (PDA). Вооружение доставлено на передовую.

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