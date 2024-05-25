Оружие из предыдущих пакетов помощи уже на передовой – Госдеп США

Украина уже получила военную технику, оборудование и боеприпасы из двух предыдущих пакетов помощи от США, выделенных по президентским полномочиям (PDA). Вооружение доставлено на передовую.

Об этом в пятницу, 24 мая, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Отметим: в этот день Вашингтон выделил нашей стране новую партию оружия и боеприпасов на 275 млн долларов по программе PDA.

"Помощь из предыдущих пакетов уже доставлена ​​на передовую, и мы передадим новый транш как можно скорее, чтобы украинские военные могли применить его для обороны своей территории и защиты украинского народа", – подчеркнул глава американской дипломатии.

Он заверил, что Соединенные Штаты и международная коалиция продолжат поддерживать Киев.

Пакет военной помощи, о котором было объявлено 24 мая, является пятым после того, как Джо Байден подписал закон о финансировании дополнительных потребностей национальной безопасности США, и третьим, который выделяется через PDA.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 мая Энтони Блинкен приехал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Американский госсек заверил, что Украина не одинока в борьбе с российской агрессией, за ней стоит целая глобальная коалиция стран, стремящихся к безопасности в мире.

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