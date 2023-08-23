Планировал удары по Украине: в России рассказали, кто заменит на посту 'сирийского мясника' Суровикина

В РФ сообщили, кто заменит "сирийского мясника" Сергея Суровикина в должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. Так, временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ избрали первого заместителя Суровикина, генерала Виктора Афзалова.

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Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости", ссылаясь на свои источники. Афзалов лично принимал участие в процессе планирования и организации полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

В частности, он был ответственным за разработку стратегии авиационных и ракетных ударов на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. Также Афзалов исполнял обязанности командира 11-й армии Воздушных сил и военной обороны от авиационных атак.

В то же время российские пропагандисты заявляли, что самого Суровикина уволили с должности "в связи с переходом на другую работу".

Ранее сообщалось, что опального генерала Суровикина, попавшего в немилость Кремля после неудачного мятежа наемников частной военной компании "Вагнер", уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами ВС РФ и отправили в распоряжение министерства обороны РФ.

Напомним, по данным Politico, обнародованным несколько дней назад, Суровикин сидит под домашним арестом, его отстранили от военного руководства.