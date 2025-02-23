"Планировали ликвидировать президента": сколько агентурных сетей России разоблачила СБУ за три года

За три года полномасштабной войны Служба безопасности Украины разоблачила 102 агентурных вражеских сети. Среди них были и те, которые планировали покушения на высших должностных лиц государства.

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Это число назвал руководитель СБУ Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля. Событие транслировал YouTube-канал Офиса президента.

"У нас за три года обнаружено 102 агентурных вражеских сети, среди которых топовые сети. Среди этих "топчиков" есть те, которые планировали ликвидировать даже нашего верховного главнокомандующего, президента Украины", – заявил Малюк.

Он подчеркнул, что вражеские спецслужбы не спят и продолжают свою разведывательно-подрывную деятельность.

Напомним: на форуме глава СБУ заявил, что спецслужбы страны-агрессора пытались убить президента Владимира Зеленского, начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова и даже его самого. Малюк уточнил, что покушение на Буданова готовилось в 2024 году, на Пасху, в канун инаугурации диктатора Владимира Путина.

"Исполнителями были высокопоставленные должностные лица Управления государственной охраны. То есть это те, кто должен был отвечать за охрану первых должностных лиц. Но враг в свое время проник и сумел их завербовать. Они вынашивали свое преступное намерение, и были нами задержаны уже на стадии завершенного покушения этого преступления", – сказал генерал-лейтенант.

После такого провала Путин снял с должности главу пятой службы ФСБ РФ, своего ближайшего друга Сергея Беседу.

"И у нас в материалах, в копилке доказательств, официально под определение суда задокументированы кураторы Украины от ФСБ – Перлин (я называю его фамилию) и весь его отдел, которые прямо ставили задачи, платили за это деньги. Но деньги они в действительности платили нам, под контроль за совершение преступления", – заявил глава СБУ.

"Мы работаем по закону и защищаем свою землю, а они [россияне] действуют как настоящие террористы", – подчеркнул Малюк.

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности предупредила, что российские спецслужбы активизировали информационные диверсии с целью расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине. Враг пытается расколоть украинское общество. Для этого задействованы ботофермы, особенно активно они работают через ТікТок и Telegram.

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