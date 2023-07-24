Планирование дальнейшего наступления и ответ на обстрелы портов: Зеленский провел заседание Ставки

В понедельник, 24 июля, состоялось важное событие – заседание Ставки верховного главнокомандующего Украины, которым председательствовал президент Владимир Зеленский. В ходе этой встречи были рассмотрены три ключевых вопроса, оказывающих влияние на оборонную стратегию и безопасность страны.

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Об этом сообщил глава государства в Telegram. Также были заслушаны доклады чиновников и военного руководства.

"Три основных вопроса сегодняшней Ставки. Первое. Актуальная ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий. Второе. Наш ответ на варварские русские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Третье. Разблокировка Черного моря. "Зерновой коридор", – известил президент.

На заседании Ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александра Тарнавского, главы украинской разведки Кирилла Буданова и вице-премьера Александра Кубракова.

"Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 21 июля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем, в частности, обсуждались защита портов, "зерновой коридор" и ситуация на поле боя.

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