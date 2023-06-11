"Планы любят тишину!" ГУР показало таинственное видео с Будановым

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заинтриговало видео с улыбающимся начальником ведомства Кириллом Будановым. В ГУР заявили, что "продолжение следует", и напомнили о том, что "планы любят тишину".

Видео дня

Ролик был опубликован на YouTube-канале ГУР МО в воскресенье, 11 июня. Видео имеет лаконичное название – "Тишина" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

На обнародованных кадрах Буданов в полной тишине неподвижно сидит в кресле за столом в своем кабинете.

После на экране демонстрируются две надписи: "Продолжение следует" и "Планы любят тишину". Это намек на то, что у Сил обороны Украины подготовлены сюрпризы для российских оккупантов.

В последнем кадре камера сфокусирована на лице начальника ГУР. Он еле заметно улыбается.

Никаких уточнений по этому видео в Главном управлении разведки не сообщалось.

Как писал OBOZREVATEL:

– 29 мая, после очередной массированной воздушной атаки РФ на нашу страну, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов записал обращение к россиянам. Он сказал, что России не удастся нас запугать и все в нашем государстве "находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу".

– "Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, – вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят", – сказал глава ГУР.

– На следующий день, 30 мая, утром Москву и область массированно атаковали дроны – от 25 до 32 БПЛА. Часть сбила ПВО страны-террориста, часть, как утверждают пропагандисты, либо упала, либо повредила жилые дома.

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