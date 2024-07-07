'Платим самую страшную цену': Украина обратилась в Болгарию после заявления о переговорах

Посольство Украины в Болгарии призвало должностных лиц и политические силы воздержаться от использования темы войны в политических целях. Там отметили, что украинцы каждый день платят самую страшную цену за сдерживание агрессора.

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Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Посольства. "Призывы ограничить или заблокировать помощь Украине практически означают побуждение содействовать государству-агрессору. Замедление или ограничение предоставления необходимой помощи Украине приведет не к миру, а к большему количеству жертв и приближению фронта к границам ЕС", – отметили там.

С другой стороны, увеличение оборонной помощи для Украины будет способствовать укреплению безопасности во всем регионе, восстановлению уважения международного права и продвижению к справедливому миру.

В Посольстве добавили, что Украина вместе с союзниками активно работает над реализацией Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Украинская сторона выражает благодарность Республике Болгария, в частности, премьер-министру Димитру Главчеву, за участие в саммите мира в Швейцарии 15-16 июня.

"Только совместными усилиями мировое сообщество может и должно заставить агрессора прекратить захватническую войну и восстановить мир. Восстановление безопасности возможно только через объединение усилий", – говорится в заявлении.

Украина высоко ценит и благодарна Республике Болгария, Народному Собранию и Правительству за поддержку Украины во всех сферах: политической, финансовой, энергетической, гуманитарной и оборонной.

"Это значительный вклад в нашу общую победу, подтверждение исторически дружественных украинско-болгарских отношений и взаимопомощи в трудные времена. Выражая благодарность, Посольство Украины призывает к консолидации всех политических сил и гражданского общества для усиления помощи Украине во имя обновления устойчивого мира и справедливости", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО в Вашингтоне Болгария может выступить с предложением о начале мирных переговоров между Украиной и Россией. О соответствующих намерениях заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Димитар Главчев.

Напомним, на днях в восточной Европе вырисовался еще один "миротворец". Во время необъявленного визита в Киев 2 июля глава правительства Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекращение огня с РФ и переговоры.

Из Киева премьер-министр увез свои предложения в Москву: о встрече Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным стало известно 5 июля.

После этих двух поездок Орбан заявил, что понял, что позиции Украины и России очень далеки друг от друга.