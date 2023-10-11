Пленный оккупант не смог объяснить, кто он по национальности и за что воюет против Украины. Видео

Российский военнопленный Евгений Несмиянов доказал ничтожество российской пропаганды с ее "совковой" идеологией, которая стирают идентичность людей. Оккупант не смог объяснить, кто он по национальности и за что воюет против Украины.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале проекта "Хочу жить". Невооруженным взглядом видно, что военный преступник РФ сильно запуган (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Таких как он Кремль использует в качестве пушечного мяса на войне с Украиной. Поразительно, что Евгений в какой-то степени осознает это. Он понимает, что может погибнуть ни за что, если его снова кинут на фронт после обмена, но совсем не готов пытаться этого избежать", – говорится в подписи к видео.

На кадрах Несмиянов рассказал, что если бы хотел пойти на фронт, то бы сразу пошел целенаправленно в военкомат.

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Он признался, что не хочет войны: "Хотелось бы, чтобы это уже побыстрее закончилось и какой-то мир настал. Чтобы люди выше сели за стол переговоров и о чем-то договорились".

Оккупанты, по словам Несмиянова, воюют по принципу: "тут союзник – там противник".

При этом он признался, что является украинцем, который принял гражданство РФ: "Я родился в Украине. Я украинец. Но всю жизнь разговаривал на русском языке. Мои родственники родились в СССР, они – россияне".

"Я погибну ни за что", – так оккупант ответил на последний вопрос о том, если вернется на фронт и погибнет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пленный оккупант с Донбасса Петр Узкий рассказал о настроениях на оккупированных территориях. По его словам, они уже далеко не те, что были в 2014 году.