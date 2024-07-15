Пленный оккупант заявил, что ненавидит Путина и призвал россиян идти против власти. Видео

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта Алексея Белоусова, который приехал воевать в Украину из Приморского края страны-агрессора. Оказавшись в плену, штурмовик внезапно "прозрел" и заявил, что ненавидит российского диктатора Путина, который начал войну.

Видео дня

Видео с допросом Белоусова опубликовал на своем канале в Telegram журналист Юрий Бутусов. Как говорится в сообщении, оккупант воевал в подразделении "Шторм" и попал в плен на Покровском направлении на фронте.

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Россиянин рассказал, что пошел на войну якобы вместо своего 18-летнего сына. Контракт с армией оккупантов подписал 26 мая 2024 года и с тех пор ни разу не получал зарплату.

Только оказавшись в украинском плену Белоусов внезапно понял, что "это не наша война", что Путин преступник и что российская армия несет огромные потери.

"Я их ненавижу, это не наша война.. Я не хотел этой войны, я не хотел сюда идти. Мои друзья то же самое говорят. Это глупо... Я его ненавижу (Путина. – Ред). Я за него не голосовал. Тв*рь ФСБшная.. Это их война, при чем здесь мы? Почему мы страдаем? Зачем им Украина? Мало своих земель? Гибнут парни с вашей, с нашей стороны за что? За прихоти этого козла?" – заявил он.

Пленный призвал жителей РФ "поднимать оружие" против Путина вместо того, чтобы ехать воевать в Украину и умирать тут за амбиции диктатора.

"Поднимайте оружие и идите против власти, закругляйтесь с этим! Это уже слишком. Вы бы видели, сколько здесь трупов. За что? Нас тут просто как мясо держут...", – заявил Белоусов.

Как сообщал OBOZ.UA, пленный оккупант рассказал, что, несмотря на значительное количество хронических заболеваний, его мобилизовали в армию РФ и отправили на войну в Украину. А когда тот начал жаловаться на плохие условия, командование решило отправить его на штурм украинских позиций, где его ждала верная смерть.

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