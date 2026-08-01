Плыл под флагом РФ: украинские военные поразили контейнеровоз "Yanina", в отношении которого введены санкции. Видео

Украинские Силы обороны нанесли удар по подпадающему под санкции российскому контейнеровозу "Янина", который находился в акватории Черного и Азовского морей. После попадания судно, ходившее под российским флагом, затонуло.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Также глава государства опубликовал кадры поражения российского судна.

Силы обороны поразили судно в ночь на 1 августа. Контейнеровоз "Янина"ходил под флагом РФ и имел вместимость более 100 тысяч тонн.

"Благодаря меткости наших Сил обороны он пошел ко дну", — отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил украинских военных за точность ударов и подчеркнул, что Украина продолжает оказывать "справедливое давление" на Россию.

"План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется", — подытожил президент.

Главные истории дня

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили еще 12 судов "теневого флота" РФ в Черном море. Всего за 12 суток операции в Азовско-Черноморской акватории было поражено уже 159 кораблей.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили о создании полков беспилотных систем в структуре военно-морского флота. Такие подразделения якобы уже работают, а не находятся лишь на этапе планирования.

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