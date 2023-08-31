"Плюете в лицо украинским солдатам": Кулеба предложил критикам контрнаступления освободить хоть один сантиметр

Критику украинского контрнаступления можно сравнить с плевком в лицо воинам Сил обороны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил лицам, которым не нравится темп событий на поле боя, самим приехать на фронт и попробовать повоевать.

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На эту тему глава МИД высказался в Толедо (Испания) на совместном брифинге с испанским министром иностранных дел Хосе Мануэлем Альбаресом. Кулебу процитировал "Укринформ".

"Критиковать медленный темп контрнаступления – это все равно, что плевать в лицо украинским солдатам, которые жертвуют своими жизнями каждый день, продвигаясь вперед и освобождая километр за километром украинскую землю", – заявил украинский дипломат.

Он посоветовал всем критикам "замолчать, приезжать в Украину и попытаться освободить один сантиметр квадратный собственноручно".

В ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС (Gymnich) в Испании Кулеба обсудил координацию для привлечения стран к Формуле мира, Форуму оборонных индустрий, возвращению похищенных детей и экспорту украинского зерна.

"Мы согласились координировать наши шаги и коммуникацию со странами Азии, Африки, Южной Америки, чтобы они поддержали Формулу мира президента Зеленского, обсудили очень специфические вещи для достижения этой цели", – отметил глава украинского МИД.

Переговоры также касались оборонной сферы и будущего трибунала в отношении страны-агрессора РФ.

"Мы все продемонстрировали интерес к тому, чтобы Россия отвечала перед судом. Я благодарю за то, что государства-члены ЕС продемонстрировали интерес в том, чтобы удвоить усилия для возвращения украинских детей, которых Россия насильно депортировала или похитила", – сказал Кулеба.

Он добавил, что все участники встречи сформировали общее мнение, как будет расширен сухопутный экспорт украинского зерна.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал партнеров не критиковать контрнаступление Сил обороны на фронте, а доверять украинским военным и помогать им. Он сказал, что у защитников страны есть достижения и они "набирают обороты", но это очень тяжелая борьба.

– Издание CNN назвало факторы, которые затрудняют контрнаступательные операции украинской армии.

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