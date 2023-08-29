ВСУ столкнулись с рядом проблем при контрнаступлении на юге, но освобождение Роботиного открывает новые перспективы – CNN

Украинские военнослужащие в ходе контрнаступательной операции на юге страны сталкиваются с обширными минными полями и фортификационными заграждениями. Однако это не единственный фактор, который усложняет продвижение Сил обороны Украины.

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Степная местность и равнины усложняют маневры военных, потому что оставаться незамеченным для врага практически невозможно. Однако несмотря на множество препятствий украинские защитники настроены идти вперед. Об этом говорится в материале CNN.

Бойцы ВСУ рассказывают, что в ходе контрнаступательной операции приходится сталкиваться со сложными и многоуровневыми укреплениями российских оккупантов. Также проблем добавляет степная местность, которая позволяет врагу вести воздушную разведку.

"Кто бы вы ни были – штурмовая группа, эвакуационная операция, воздушная или наземная разведка, ваше движение видно издалека. Враг уже давно готовится к встрече с вами. Выполнить задание, оставаясь совершенно невидимым для противника, в принципе невозможно", – рассказал один из украинских военнослужащих.

Кроме того, враг успел соорудить целую систему траншей и блиндажей, а для предотвращения движению тяжелой техники оккупанты создали противотанковые рвы и минные поля на сотни километров.

Захватчики строят тяжелые укрепления для того, чтобы заблокировать любое потенциальное наступление на главной дороге в сторону Токмака. Украинские войска сейчас находятся на расстоянии удара от следующей серии российских оборонительных позиций. Враг укрепил свою оборону с помощью противотанковых рвов и противотанковых заграждений "зубы дракона".

Кроме того, проблем добавляет превосходство врага в авиации. В частности, на Запорожском направлении россияне активно применяют управляемые авиабомбы, которые также причиняют множество проблем украинским военным.

Однако несмотря на множество трудностей украинские защитники отмечают, что деоккупация села Роботино является хорошим предзнаменованием для дальнейшего наступления. Войска РФ паникуют из-за потери относительно небольшого населенного пункта, ведь его освобождение открывает возможности для дальнейшего продвижения ВСУ, в том числе, в направлении стратегически важного Токмака.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Роботино Запорожской области и прорвали первую линию обороны российских оккупантов. Аналитики предполагают, что следующая линия может быть менее защищена, что позволит украинским защитникам легче продвигаться.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины подтвердили освобождение населенного пункта Работино в Запорожской области. Украинские военнослужащие закрепляются на занятых позициях и продолжают продвижение. В свою очередь российская оккупационная армия оказывает нашим военным яростное сопротивление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе контрнаступления в южных регионах Украины наши защитники вынуждены преодолевать многоэшелонированную оборону российских оккупантов. На некоторых участках фронта военные насчитали до 10 тысяч минно-взрывных заграждений.