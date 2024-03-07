'По документам стоим в Крыму': оккупант пожаловался, что его 'кинули' с выплатами, и рассказал о 'мясных' штурмах

Российское командование продолжает "кидать" с выплатами своих вояк, в то же время бросая их в "мясные" штурмы. Один из оккупантов пожаловался, что на передовой получает гораздо меньшую зарплату, чем должен, поскольку по документам "стоит в Крыму".

О реалиях войны он рассказал в телефонном разговоре, перехват которого опубликовали в Telegram проекта "Хочу жить". Россиянин заявил, что вдобавок ко всем опасностям фронта они еще регулярно попадают под "дружественный" огонь.

"Наши за**али, по нас же стреляют, до*бо*бы тупые. Стоят за два километра и умудряются. Они по хо*лам не так стреляют, как по нас", – жаловался оккупант.

Также он рассказал, что командование государства-агрессора регулярно пытается сэкономить на своих вояках, поэтому официально солдаты, которых бросают на "убой", "находятся в тылу".

"Я же выяснил, почему мне боевые не приходят, я же должен был 300 получать как минимум в месяц. А мы, оказывается, по документам вообще в Крыму стоим", – отметил россиянин.

"Они нас на штурм отправляли в прошлый раз, на т-шку. Они просто сразу уг**ндонили человек 15 из нашей роты. Он просто рядом попал, пацанам головы поотрывало, просто взрывной волной. Там страшно смотреть", – добавил оккупант.

По его словам, судьбе зэков в российских войсках вообще не позавидуешь – их "не жалеют".

"Они их туда гонят под пулеметы. Там же пацаны, они ведь тоже люди", – считает оккупант.

Учитывая все это, он начал задумываться над тем, чтобы добровольно сдаться в плен украинским военным, поддавшись соответствующей агитации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В перехвате, опубликованном ГУР, россиянка рассказала о бардаке в армии страны-агрессора, где оккупанты убивают и насилуют своих же сослуживцев. Один из российских военных даже не успел доехать на войну в Украине – его ликвидировали свои же в центре подготовки.

– Кроме того, при мобилизации в России применяют методы запугивания и принуждения. В частности, в Сочи россиянина, не желавшего служить, силой забрали в армию, запихнув в багажник.

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