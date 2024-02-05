По двору бегают животные, а рядом бьет авиация: сеть взбудоражило видео из села на Харьковщине
Украинский телеведущий и волонтер Денис Христов показал кадры экстремальной поездки на Купянщину. Он отвозил гуманитарную помощь жителям села Песчаное недалеко от Табаевки, где идут боевые действия. Маршрут проходил, в частности, по "дороге жизни", которая постоянно обстреливается.
Соответствующее видео Денис Христов опубликовал в своем Instagram. 2 февраля он направился в Песчаный Купянский район Харьковской области, чтобы передать людям лекарства и корм для домашних животных.
На опубликованных кадрах видно, как в районе Табаевки работает украинская авиация: два вертолета выпускали ракеты и тепловые ловушки в небе.
Также волонтер показал, как выглядит само Песчаное и "дорога жизни" на Берестовое, которая находится под обстрелами.
Во время путешествия у Дениса возникли проблемы с авто – вырвало рулевую тягу, однако волонтеру удалось выехать в Чугуев, откуда уже недалеко до Харькова и Днепра.
"Такая экстремальная поездочка на Купянщину", – прокомментировал Денис Христов.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако под российскими авиаударами были ряд населенных пунктов Харьковщины, в том числе Песчаное.
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