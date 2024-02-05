За сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений: Генштаб назвал направления, где идут ожесточенные бои. Карта

Российские оккупационные войска продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, обстреливая многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг использует тактику террора, нанося ракетные и авиационные удары, а также производя обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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В течение 4 февраля на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше всего ожесточенных боев продолжается на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 февраля.

Всего за сутки войска РФ нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, совершили 51 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть пострадавшие. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Хатнее, Большой Бурлук, Каменка, Колодязное, Синковка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области; Авдеевка, Новомихайловка, Екатериновка, Старомайорское Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле населенных пунктов Богдановка и Клищиевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Ранее сообщалось, что сконцентрированный на фронте в Украине резерв армии РФ в около 60 тысяч в значительной степени соответствует предполагаемым приоритетам агрессора в боях, но не обязательно указывает на его будущие наступления.

Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский назвал нынешнюю ситуацию на передовой патовой. Он признал, что были серьезные задержки в получении Вооруженными силами Украины вооружения от западных партнеров.

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