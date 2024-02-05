Зеленский: ситуация на фронте зашла в тупик, Украине нужна современная техника

Глава украинского государства Владимир Зеленский назвал нынешнюю ситуацию на передовой патовой. Он признал, что были серьезные задержки в получении Вооруженными силами Украины вооружения от западных партнеров.

Видео дня

Задержки с военной техникой означают ошибки, сказал президент в интервью телеканалу Rai1. В то же время, украинская армия критически нуждается в современных системах вооружения.

"Что касается наземной войны, то здесь патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы боремся с террористами, у которых одна из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства", – сказал Зеленский.

При этом глава государства напомнил о том, что Украина совершает удачные морские операции, которые приносят много положительных результатов для нас и много потерь для страны-агрессора России.

"Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить коридор для зерновых, поэтому эта прагматичная часть операции с последствиями для экономики была проведена положительно", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский впервые лично прокомментировал вероятность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!