Российская пропаганда продолжает неистово отрабатывать фейк о том, что по детской больнице Охматдит в Киеве ударила ракета AIM-120А от NASAMS. Причём делают они это используя ретушированный стоп-кадр с видео, запечатлевшего целенаправленный удар российской ракеты Х-101/555.

Видео дня

Уверен, сегодня в Радбезе ООН российские представители будут размахивать бумажками с распечатанным стоп-кадром и рассказывать всем в зале дичайшую кринжатину о том, что там изображена именно ракета AIM-120А.

Вот только кого это убедит?

Есть оригинальное видео и достаточно неплохого качества, чтобы увеличить контур ракеты и рассмотреть все её детали, такие тройное хвостовое оперение, овальный носовой обтекатель (который россияне на своём стоп-кадре заострили и даже слегка осветлили) и стабилизационное крыло.

Но, особенно выделяется малогабаритный короткоресурсный двухконтурный турбореактивный двигатель Р95-300 в хвостовой части ракеты, являющийся отличительной чертой ракет Х-101/555.

Кроме того, видео позволяет чётко определить размеры ракеты, её длину. Но есть ещё один очень важный момент, который наголову разбивает российскую ложь.

Мало кто обращает на это внимание, но у AIM-120А масса боевой части 50 фунтов. Это чуть более 20килограмм. Та мощность взрыва и те чудовищные разрушения, которые уже увидел весь мир, не могли быть спровоцированы детонацией БЧ массой 20 кг, но они соответствуют мощности полутонного заряда, которым оснащаются ракеты серии Х-101/555.

Российские пропагандисты, совершив чудовищное преступление, будут врать отчаянно и мерзко, понимая, что их ложь не стоит и выеденного яйца. Но, как и с МН-17 и как со многими другими своих преступлений, они будут генерировать ложь нон-стоп 24/7. Это путинская россия – страна террорист. По-другому она не умеет и не может. Это её убожеская суть.