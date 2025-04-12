'По самолету выпустили три ракеты': в BBC узнали вероятную причину катастрофы F-16 Павла Иванова

Причиной крушения истребителя F-16, во время которой погиб пилот Павел Иванов, скорее всего, был обстрел россиян. Вероятно, по самолету выпустили три ракеты.

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Как пишет издание BBC, ссылаясь на свои источники, истребитель, вероятно, сбила российская ракета ЗРК С-400 или класса воздуха-воздух Р-37. Обстоятельства авиакатастрофы еще расследуются.

"В целом по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37", – сказал издания, ссылаясь на свои источники во власти.

Впрочем, оно исключает "дружеский огонь" в этой ситуации. По его словам, в той зоне, где выполнял задачи Иванов, не могло быть работы украинских систем ПВО.

Напомним, что пилот Павел Иванов погиб во время выполнения боевого задания на фронте. Военнослужащий совершал рискованный полет, выполняя задачи в условиях высокой опасности. Все обстоятельства трагедии выясняет межведомственная комиссия, которая уже начала расследование.

В воздушных силах ВСУ подчеркнули, что пилоты F-16 работают на грани возможностей как техники, так и своих собственных сил. Они постоянно рискуют своей жизнью, защищая небо Украины. Украинские пилоты продолжают выполнять сложные задачи в самых сложных условиях, ежедневно демонстрируя высокий

Зеленский отметил, что уже получен доклад об инциденте, и все детали этой трагической ситуации устанавливаются. Он выразил соболезнования семье погибшего пилота.

Президент Украины Владимир Зеленский уже присвоил звание Герой Украины посмертно 26-летнему пилоту Павлу Иванову. Военный погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания на истребителе F-16.

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