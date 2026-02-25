'По сложности – как штурмы в 2022-м': в ВСУ рассказали, как изменилась война за 4 года

За четыре года полномасштабной войны боевые действия в Украине существенно изменились – настолько, что даже ротация подразделений или подвоз провизии на позиции сейчас по сложности можно сравнить со штурмовыми операциями 2022 года. Особенно сложной остается ситуация на Славянско-Краматорском направлении, где российские войска усиливают давление.

Об этом рассказала пресс-секретарь 26 отдельная артиллерийская бригада Дарья Британ. Ее бригада одна из тех подразделений, которые держат оборону на этом направлении.

12 лет назад, 12 апреля 2014 года, именно отсюда началась война: "зеленые человечки" под руководством Гиркина захватили Славянск.

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения регулярная российская армия снова приближается к городу. Славянско-Краматорская агломерация среди приоритетов для оккупантов. Оборонительные позиции украинских защитников здесь очень сильные. Враг рассчитывает сломать их и так получить ключ к оккупации всей Донецкой области.

Как развивалась ситуация на Славянско-Краматорском направлении

Военная отметила, что ситуация на направлении менялась очень быстро. В середине 2025 года расстояние от Славянска до линии фронта составляло около 22 км, однако даже тогда заезд на артиллерийские позиции уже был сложным. А они обычно располагаются в 8–10 км от линии фронта.

После переброски российских сил с Волчанского и Покровского направлений и активизации наступления в районе Северска темпы продвижения врага возросли, а само направление фактически превратилось в угрозу непосредственно для Славянска.

Одновременно ухудшилась ситуация вблизи Дружковки из-за движения российских войск от Константиновки.

"Так враг начал давить на Славянско-Краматорскую агломерацию. И где-то в ноябре ситуация в Славянске начала ухудшаться. Начались проблемы со светом, водой. Россияне просто уничтожали местную ТЭЦ, теперь здесь перебои с теплом и светом", – рассказала Дарья.

Как изменение ситуации отразилось на работе бригады

По словам пресс-секретаря, российские войска традиционно пытаются уничтожать логистику, что значительно усложняет работу украинских подразделений. Даже доставка продуктов или боеприпасов может сорваться из-за угрозы ударов.

Она подчеркнула, что сегодня заехать или выехать с позиций настолько опасно, что это "приравнивается к штурму 2022 года". Из-за сложности ротаций военные, в частности операторы FPV-дронов и артиллеристы, могут находиться на позициях по два месяца без замены.

"О пехоте нечего и говорить", – добавляет военная.

Отдельной проблемой остается дисбаланс ресурсов. Украинская армия испытывает недостаток личного состава, тогда как российские войска имеют значительные резервы техники и людей.

"Это у них просто не заканчивается. Бойцы недавно рассказывали, что наша пушка уничтожила российскую, и через пару часов на ее месте уже стояла новая. Так же с остальными: уничтожили скопление техники, скопление личного состава – на том месте быстро появляются новые, и ничего не меняется. И так они суют дальше и дальше", – рассказала Дарья.

Как в последнее время изменилась ситуация в Славянске

Существенно изменилась и ситуация в самом Славянске. С начала года российские войска активно применяют FPV-дроны, которые долетают непосредственно до города, а также управляемые авиабомбы и ракеты. Если раньше интенсивность ударов была ниже, то теперь враг может запускать по 4-6 авиабомб ежедневно.

По словам военной, еще летом ситуация в городе была ощутимо другая. Здесь были электроэнергия и газ, много гражданских, которые не спешили эвакуироваться.

"Взрывов и КАБов также было меньше. FPV не летали вообще, лишь иногда, бывало, какой-то БПЛА прилетит, и все", – говорит Дарья.

Сейчас жить в городе стало значительно сложнее. В Славянске есть районы, где не используется газ и отсутствие электроэнергии означает, что нет воды, отопления и возможности приготовить пищу.

Как живут в Славянске местные жители

Несмотря на сложную ситуацию, в городе продолжают работать экстренные службы и коммунальщики. Действует роддом, медики, спасатели и энергетики ликвидируют последствия ударов практически сразу после обстрелов.

При этом в последнее время активизировалась эвакуация гражданского населения при участии волонтерских организаций.

"Мы видим здесь эвакуационщиков из "Восток SOS", "Ангелов Спасения", – говорит Дарья.

Славянск пустеет. Чаще всего остаются старики и с инвалидностью, которым выехать сложно. А еще коммунальщики.

"Они продолжают работать. Даже когда в домах почти никого не остается, они ежедневно убирают, заботятся о пространстве вокруг", – рассказала военная.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные сохраняют контроль над Ямполем на Славянском направлении, несмотря на то, что враг усиливает давление. Оккупанты не считаются с потерями своей живой силы, постоянно осуществляют попытки инфильтрации в этом районе. Силы обороны Украины останавливают штурмы российских оккупантов, нанося врагу потери.

