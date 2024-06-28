'По ТВ показывали': оккупант испугался лебединого ключа в небе и предсказал 'бавовну'. Видео

Российский оккупант в переговорах с товарищами рассказал о "примете", которую заметил, воюя против Украины: если взлетели ключем гуси-лебеди, то и на них вскоре может прилететь "бавовна". В ответ украинские защитники устроили им исполнение этого предсказания.

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Воины из рядов Сил специальных операций устроили захватчикам "Лебединое озеро" по-украински, забрасывая их дронами. События, которые разворачивались на Запорожском направлении, показали на видео.

Отмечается, что в первом действии этого "балета" испуганный российский оккупант, ставший жертвой своей пропаганды, передал по рации другому предположение о возможных прилетах.

"Смотри, гуси-лебеди полетели, может и с ними че-нибудь в купе лететь. Это не исключено, показывали по телику… Прямо сейчас на меня клин летит", – заявил захватчик.

Его наблюдение оказалось пророческим, но так и не сыграло на руку ему и другим военнослужащим армии РФ. Ведь во втором действии операторы FPV-дронов 3-го отдельного полка ССО атаковали вражескую базу.

Примечательно, что оккупанты даже не сняли на захваченных зданиях огромный флаг Украины, вероятно, считая, что это введет наших воинов в заблуждение.

В результате точных ударов россияне потеряли бронированный грузовик и несколько членов личного состава ВС РФ.

"Финал. Итог: этот "балет" для оккупантов в Украине станет последним, ведь ССО достанут их повсюду", – добавили в Силах спецопераций.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы ССО уничтожили склады с боекомплектами и БМП оккупантов на одном из восточных направлений. Также защитники поразили живую силу врага.

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