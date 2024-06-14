Минус два состава БК и БМП врага: ССО показали разгромное видео работы на востоке Украины

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать личный состав армии государства-агрессора и их технику. На этот раз еще четыре оккупанта не справились с "выгоранием" на работе.

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Об этом сообщают Силы специальных операций ВС Украины. Отмечается, что на этот раз, кроме оккупантов, были уничтожены склады с боекомплектами и БМП врага.

"Операторы 8-го отдельного полка ССО продолжают выполнять задачи по самым горячим операционным направлениям", – говорится в сообщении ССО.

Так, во время работы на Восточном направлении благодаря работе операторов FPV-дронов враг понес значительные потери. А именно уничтожено:

– БМП-2.

– Два автомобиля.

– Два склада с боекомплектом.

– Четырех российских военных (еще трое получили ранения).

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Департамента кибербезопасности совместно с собратьями из Сил обороны поразили российскую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими FPV-дронами. Стоимость такой станции составляет 25 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили разведывательный беспилотник Zala российских оккупантов. Этот дрон противника пытался осуществить разведку местности на юге.

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