Воздушная тревога в Киеве и большинстве областей: есть угроза запуска крылатых ракет с Ту-95

Утром в четверг, 21 сентября, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Она была связана с угрозой запуска российскими оккупантами крылатых ракет с самолетов Ту-95.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Тревога начала распространятся около 4 часов утра.

По состоянию на 4:25 тревога была в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях.

Украинцев призвали находится в безопасных местах.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

Видео дня

Российские самолеты ТУ-95 являются носителями крылатых ракет Х-101/X-55/X-555.

Позже тревога распространилась на Кировоградскую, Черкасскую, Винницу, Черниговскую, Киевскую и Житомирскую области.

Позже угрозу объявили в южных и западных регионах государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в восточных и центральных областях Украины вечером 20 сентября объявили сигнал воздушной тревоги. Украинские военные предупредили о возможном применении российскими оккупантами баллистики.

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