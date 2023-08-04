По Украине распространяется воздушная тревога: где есть угроза баллистики

Вечером в пятницу, 4 августа, в значительном количестве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой использования врагом баллистического вооружения.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Восточные, юго-восточные регионы – угроза применения баллистики!" – говорят военные.

Угроза ОТРК/ЗРК с востока, уточнили мониторинговые паблики.

В 23:05 во всех областях, кроме Херсонской, объявили отбой тревоги. "Отбой", – сообщили в ВС ВСУ. На Херсонщине тревога продолжалась до 23:23.

А позже снова возникла угроза для Донетчины и Харьковщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 августа российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на населенный пункт Одрадокаменка Херсонской области. В результате инцидента получил ранения один человек.

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