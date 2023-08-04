В Херсонской области оккупанты сбросили бомбы на село, есть раненый

Утром 4 августа российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на населенный пункт Одрадокаменка Херсонской области. В результате инцидента получил ранение один человек.

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Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации. Также в селе было повреждено по меньшей мере 5 жилых домов.

Захватчики продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты на Херсонщине. В результате удара авиации по Одрадокаменке ранения получил 50-летний житель.

"Около 10:00 на мирный населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Из-за обстрелов повреждено по меньшей мере 5 жилых домов. Ранение получил 50-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на фронте в Украине произошло около 40 боевых столкновений Сил обороны и российских оккупационных войск. Наши защитники продолжают сдерживать наступление вражеских войск в районе города Марьинка, а также отразили атаки севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского.

Напомним, российские оккупационные войска в четверг, 3 августа, снова атаковали Херсон. Под обстрел попал норвежский волонтер. Отмечается, что оккупанты совершили обстрел около 16:50. Атака пришлась на центральную часть города.

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