ВСУ дали отпор оккупантам в районе Марьинки, уничтожен пункт управления врага и три состава БК – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло около 40 боевых столкновений Сил обороны и российских оккупационных войск. Наши защитники продолжают сдерживать наступление вражеских войск в районе города Марьинка, а также отразили атаки севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского.

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Также украинские войска продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 4 августа.

Потери России в войне за сутки

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, 2 средства противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов врага.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки РФ нанесла удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Нашей противовоздушной обороной все 15 вражеских дронов были уничтожены. Также враг нанес 1 ракетный, 57 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

На Северском и Слобожанском направлениях враг ударил из авиации в районах Ветеринарного, Харькова и Веселого Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности Карповичи, Тимоновичи и Леоновка Черниговской области; Сопич, Кучеровка, Павловка, Мирополье, Краснополье Сумской области и Гурьев Казачок, Высокая Яруга, Волчанск, Варваровка и Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Купянск и Кучеровка Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе Временного Яра, Ивановского и Дружбы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Часов Яр, Клищиевка, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского. Артиллерийские обстрелы подверглись Степному, Ласточкину, Авдеевке, Первомайскому и Невельскому Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки и Марьинки. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Времовка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районе Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Шевченковка, Республиканец, Берислав, Садовое, Херсон и Днепровское Херсонской области и Дмитровка и Очаков в Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Также, по данным Генштаба, во временно захваченном Энергодаре, для продолжения работы на Запорожской АЭС, оккупанты заставляют персонал станции оформлять российские паспорта, угрожая репрессиями. Так, в городе войска РФ проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в помещениях. Проверяют паспорта, телефоны. Если паспорт гражданина оказывается украинским, документ уничтожают и заставляют оформлять паспорт РФ. Оккупанты заставляют менять и другие документы: водительские права, бумаги на движимое и недвижимое имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бригады ВСУ, проходившие обучение в странах Запада, перестали во время контрнаступления опираться на американскую тактику ведения боевых действий. Сейчас бойцы сосредоточились на том, чтобы истощить российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности "вместо того, чтобы бросаться на минные поля под огнем";

– из-за "бавовны" на складах БК российские оккупанты испытывают недостаток оружия. В частности, на прошлой неделе Вооруженные силы Украины уничтожили 7 складов врага на левом берегу Днепра, благодаря чему количество обстрелов юга значительно снизилось и достигало 30 в сутки.

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