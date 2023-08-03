Россияне снова обстреляли Херсон: под обстрел попал норвежский волонтер

Российские оккупационные войска в четверг, 3 августа, снова атаковали Херсон. Под обстрел попал норвежский волонтер.

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Сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Волонтер из Норвегии попал под вражеский обстрел в Херсоне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты совершили обстрел около 16:50. Атака пришлась на центральную часть города.

"Легкие ранения получил волонтер. Его госпитализировали в местную больницу. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни сейчас ничего не угрожает", – добавили в ОВА.

Как уточняет "Суспільне", в результате атаки 3 августа в Херсоне восемь человек получили ранения. Повреждены жилые дома, библиотека, собор и общественный транспорт.

Следует отметить, что российские войска утром 3 августа обстреляли Херсон из артиллерии. Во вражеский огонь попал троллейбус, который вез людей на работу, а также Свято-Екатериновский собор в центре города.

Накануне российские оккупанты ударили по центру Херсона и обстреляли Харьковщину.

По Херсону захватчики ударили около 03:20, оккупанты целили по жилому кварталу. В результате обстрелов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Ранены двое гражданских. В состоянии средней тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.