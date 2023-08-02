Оккупанты ударили по центру Херсона и обстреляли Харьковщину: есть раненые

Российская террористическая армия продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей. Ночью и за прошедшие сутки россияне терроризировали жителей Херсонкой и Харьковской областей.

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В результате обстрелов среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Об этом сообщают главы областных военных администраций.

По информации Херсонской ОВА, ночью войска РФ атаковали центральную часть Херсона. Около 03:20 оккупанты ударили по жилому кварталу. Враг прицельно бил по домам мирных жителей. В результате обстрелов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Также сообщается, что ранения в Херсоне получили два человека. В состоянии средней тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.

Утром 2 августа обстрелы центра Херсона продолжились. Террористы ударили по банковскому помещению, а также по дому 78-летней жительницы Херсона. Здание получило повреждения, но женщина, к счастью, не пострадала.

В Харьковской ОВА сообщили, что в течение суток российские террористы обстреливали ряд населенных пунктов, в частности, в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области.

В результате ракетного удара по селу Первомайское Изюмского района повреждены магазин и жилые дома. Погибла 91-летняя женщина, получил ранения и был госпитализирован мужчина около 40 лет. Состояние раненого тяжелое.

В селе Петропавловка Купянского района в результате удара авиабомбой ФАБ-500 повреждены 3 частных домохозяйства, произошло одновременно несколько масштабных пожаров. В селе Барановка Богодуховского района из-за вражеских обстрелов горел частный дом, гараж и хозяйственная постройка.

Также пострадал от обстрелов город Купянск. Там враг повредил частное домовладение и автомобиль, произошли пожары.

Напомним, ночью 2 августа российская террористическая армия атаковала столицу Украины ударными дронами-камикадзе Shahed. Все вражеские дроны над Киевом были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. Целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 августа российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе Shahed. В городе раздалась серия взрывов, после которых начался пожар. Один из вражеских БПЛА частично разрушил общежитие, ранения получил 63-летний мужчина.

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