По Украине распространяется воздушная тревога: находитесь в укрытиях

По Украине днем 19 августа распространяется воздушная тревога. Угроза ракетных ударов объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

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Об опасности сообщили в Воздушных Силах Вооруженных сил Украины. Украинцев просят оставаться в укрытиях.

Тревога начала распространяться с севера нашего государства. В 11:21 в ВС ВСУ сообщили о ракетной опасности для Черниговской и Сумской, а также для Полтавской области.

За ними в 11:30 "покраснела" Киевщина, а две минуты спустя – Житомирщина.

В 11:41 глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус сообщил о прилете по центру Чернигова.

"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже", – отметил он.

По данным корреспондентов "Общественного", в результате удара есть погибшие и раненые.

Напомним, в ночь на 19 августа армия России попала двумя ракетами по Краматорску: поврежден заводской цех.

Также сообщалось, что ночью на Житомирщине враг атаковал дронами объект инфраструктуры, там возник пожар.