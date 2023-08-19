По Украине распространяется воздушная тревога: находитесь в укрытиях
По Украине днем 19 августа распространяется воздушная тревога. Угроза ракетных ударов объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.
Об опасности сообщили в Воздушных Силах Вооруженных сил Украины. Украинцев просят оставаться в укрытиях.
Тревога начала распространяться с севера нашего государства. В 11:21 в ВС ВСУ сообщили о ракетной опасности для Черниговской и Сумской, а также для Полтавской области.
За ними в 11:30 "покраснела" Киевщина, а две минуты спустя – Житомирщина.
В 11:41 глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус сообщил о прилете по центру Чернигова.
"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже", – отметил он.
По данным корреспондентов "Общественного", в результате удара есть погибшие и раненые.
Напомним, в ночь на 19 августа армия России попала двумя ракетами по Краматорску: поврежден заводской цех.
Также сообщалось, что ночью на Житомирщине враг атаковал дронами объект инфраструктуры, там возник пожар.
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