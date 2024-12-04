По Украине распространяется воздушная тревога: в небе зафиксировали два десятка "Шахедов"

С вечера вторника, 3 декабря, российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". По состоянию на час ночи 4 декабря в небе оставалось около 20 БПЛА врага.

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"Шахеды" враг запустил с северо-востока, а также с юга. О движении дронов противника информировали в Воздушных силах ВСУ.

Так, група БПЛА на севере и юге Черниговщины двигалась на юго-восток и северо-запад соответственно. Еще две группы БПЛА в центре и юге Житомирской области летели курсом на юго-восток и запад. Группы БПЛА на севере и центре Хмельнитчины держали курс на юг и юго-запад.

"Группа БПЛА на Черкасщине, на юге и востоке области курсом на северо-запад и на северо-восток! Группа БПЛА на севере Кировоградской области курсом на север! Группа БПЛА на юге Винницкой области курсом на северо-запад! Группа БПЛА на севере Одесщины курсом на северо-запад! Группа БПЛА на юге Николаевщины курсом на северо-запад!" – добавили военные.

Также БПЛА врага летели на Староконстантинов.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в ночь на 3 декабря отразили очередную атаку РФ на Украину, сбив 22 ударных БПЛА. В то же время, зафиксированы попадания на Тернопольщине и Ривненщине.

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