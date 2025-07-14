По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил около 35 'Шахедов' с восточного направления. Карта

Войска Российской Федерации вечером в воскресенье, 13 июля, начали запуски ударных БПЛА по Украине, продолжив атаку и ночью 14 июля. Параллельно с этим в ночь на понедельник Воздушные силы ВСУ фиксировали пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Донетчине.

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Около полуночи над территорией страны фиксировалось около 35 дронов-камикадзе и дронов-имитаторов. Подавляющее большинство – на востоке, северо-востоке, часть на юге, сообщали мониторинговые каналы.

По состоянию на 01:10 группы "Шахедов" летали над Харьковской и Днепропетровской областями, также над Полтавщиной.

Тревога в 01:40 распространилась на Донецкую, Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую области.

Воздушные силы ВС Украины в 01:13 сообщили, что вражеские дроны находились:

– в центральной части и на юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный;

– на севере и в центральной части Днепропетровщины, курс – западный/юго-западный;

– на севере Полтавщины, курс – западный/северо-западный.

Около 01:50 сирены прозвучали также в Киевской и Николаевской областях. По состоянию на 02:00, по информации наших Воздушных сил, движение ударных БПЛА наблюдалось:

– в центральной части Харьковщины, курс – западный/юго-западный;

– на севере Днепропетровщины, курс – западный/юго-западный;

– в центральной части Полтавщины, курс – западный/северо-западный;

– на севере Черкасской области, курс – западный;

– на юге Кировоградщины, курс – западный;

– на границе Донецкой и Харьковской областей, курс - юго-западный.

– в направлении г. Каменское и г. Днепр.

Мониторинговые Telegram-сообщества сообщали о взрывах в Каменском (Днепропетровщина) и Славянске (Донетчина).

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