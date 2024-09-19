По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из Сумского направления

Армия государства-агрессора России вечером в четверг, 19 сентября, снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Первые вражеские БПЛА залетели на нашу территорию из Сумского направления.

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Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram. С 21:00 по стране начала распространяться воздушная тревога.

Мониторинговые каналы писали, что враг запустил "Шахеды" из Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска.

Ситуация по "Шахедам" по состоянию на 21:30:

– группа БПЛА продолжает движение на юге Сумщины курсом на Полтавщину;

– еще одна группа беспилотников продолжает движение на юге Черниговщины курсом на юго-запад.

Напомним, что силы противовоздушной обороны Украины ночью 19 сентября обезвредили все 42 запущенные Россией дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Также была сбита одна управляемая авиационная ракета. ПВО работала в девяти регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 сентября защитники неба обезвредили 46 ударных дронов типа Shahed. В общей сложности во время той атаки российские войска применили 52 БПЛА и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

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