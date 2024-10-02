По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из Сумского направления

Вечером в четверг, 2 октября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее причиной стало то, что враг запустил свои дроны-камикадзе типа Shahed, на этот раз – из Сумского направления.

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Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахед" объявили для одиннадцати областей.

"Сумская и Полтавская области угроза применения ударных вражеских БПЛА", – говорится в сообщении Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, есть угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 20:56 воздушная тревога объявлена в Сумской, Николаевской, Херсонской и Полтавской областях.

"Отбой угрозы по областям! Ракетная опасность сохраняется для Сумской и Полтавской областей", – сообщили в ВС ВСУ.

По состоянию на 21:51 военные обновили ситуацию по угрозам обстрела:

– Есть угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена воздушная тревога.

– Скоростная цель на Киевщину через Черниговщину.

– Еще одна скоростная цель на Киевщину через Черниговщину, в направлении Василькова (Белая Церковь).

Мониторинговые каналы также сообщают о ракете в направлении Запорожья или Днепра.

Напомним, что в ночь на 2 октября Россия устроила очередную атаку. На украинские города и села враг направил 32 "Шахеда".

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября, оккупанты снова ударили по Запорожью КАБами. Прилеты были зафиксированы на предприятии и в нескольких локациях в жилых районах. В частности, враг поразил многоэтажку. К вечеру разбор завалов на местах прилетов был завершен. Известно, что в результате российской атаки погиб мужчина, десятки людей пострадали.